البابا: العالم لم يدرك بعد أن الهجرة حق إنساني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال البابا فرنسيس إن “العالم لم يدرك حتى الآن أن الهجرة حق من حقوق الإنسان”.

وشدد البابا في حديث للصحافيين خلال رحلة العودة من العراق، على أن “الهجرة حق مزدوج: الحق في عدم الهجرة، والحق في الهجرة”، في إشارة إلى العراقيين، مبينا أنه “هؤلاء الناس ليس لديهم أي منهما، لأنهم لا يستطيعون الهجرة، ولا يعرفون كيف يفعلون ذلك، ولا يمكنهم الهجرة، لأن العالم لا يزال لا يدرك أن الهجرة من حقوق الإنسان”.

وذكر فرنسيس أنه “أخبرني عالم اجتماع إيطالي في لقاء مؤخراً، عن الشتاء الديموغرافي في إيطاليا: في غضون أربعين عامًا سيتعين علينا استيراد الأجانب للعمل ودفع الضرائب على معاشاتنا التقاعدية”.

وخلص بيرغوليو الى القول إن “الفرنسيين كانوا أكثر ذكاءً، لقد استمروا لمدة عشر سنوات بالسير على قانون دعم الأسرة، ومستوى النمو كبير جدًا لديهم. لكن الهجرة هناك تعد بمثابة غزو”.