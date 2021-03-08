إيطاليا: اعتقال جزائري من أتباع داعش

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باري – ألقت قوات الشرطة الإيطالية في باري (مقاطعة پوليا ـ جنوب) القبض على مواطن جزائري يبلغ من العمر 36 عاما، بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي.

ووفقًا لما أكده محققو دائرة مكافحة التطرف والإرهاب الخارجي التابعة لقوات الشرطة، وعناصر شعبة التحقيقات العامة والعمليات الخاصة (Digos) في باري، فإن “المعتقل المدعو عثمان التوامي، ينتمي إلى تنظيم (داعش) الإرهابي”.

وذكرت الشرطة أن “التحقيقات أتاحت التأكد من قرب المشتبه به من الدوائر الجهادية الراديكالية، فضلاً عن نشاطه المباشر الداعم لمرتكبي الهجمات الإرهابية ضد مسرح باتاكلان واستاد فرنسا، والهجمات المسلحة التي تمت بالعاصمة باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، والتي ضمن لمنفذيها توفير مستندات مزورة”.

وخلصت قوات الشرطة الى القول إن “التوامي كان يخطط للعودة الى فرنسا”.