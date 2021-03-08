إيطاليا: وصول 113 مهاجراً من إيران والعراق وسورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ليتشي – قالت مصادر أمنية إيطالية، إن حوالي 113 مهاجرا وصلوا من إيران والعراق وسورية صباح اليوم الى بلدة سانتا ماريا دي لوكا بمحافظة ليتشي (مقاطعة پوليا ـ جنوب).

وأضافت المصادر ذاتها أن مجموعة المهاجرين “تتألف بشكل رئيسي من عائلات لديها العديد من الأطفال”، وقد “تدخل عناصر الصليب الأحمر من مقر المنظمة في عاصمة المقاطعة على الفور، لإسعافهم”.

في سياق آخر، اكتشفت دورية لشرطة المرور في مدينة تيرني (مقاطعة أومبريا ـ وسط)، مجموعة من المهاجرين السريين، مكونة من أفغان وباكستانيين مختبئين في مقطورة شاحنة”، وقد “لفت سائق الشاحنة نفسه وهو صربي، إنتباه عناصر الدورية إليه على إحدى الطرق الخارجية في الواقع، من خلال التلويح لهم بينما كانوا على قارعة الطريق، بنيّة جعلهم يتبعونه والوصول إليه”.

وتابعت، أنه “عند أحد التقاطعات، أوقف رجال الشرطة الشاحنة، ثم علموا من السائق بعد ذلك أنه ربما كان هناك أشخاص داخل المقطورة، حيث سمع أصوات قادمة من داخلها. وبعد مرافقة السيارة إلى مكان مناسب وطلب مساعدة أفراد مقر الشرطة، عناصر الدرك وسيارة إسعاف، أزال رجال الأمن الختم المثبت على أبواب التحميل الخلفية للمقطورة، ووجدوا المهاجرين”.