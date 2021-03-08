دراغي: حالة الطوارئ الصحية تسوء والحكومة ستقوم بدورها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، “إننا نواجه جميعًا في هذه الأيام، تدهورًا جديدًا في حالة الطوارئ الصحية. يجب على الجميع القيام بدورهم في احتواء انتشار الفيروس. لكن قبل كل شيء، يجب على الحكومة القيام بدورها” أيضا.

وفي حديثه خلال مؤتمر: نحو استراتيجية وطنية للمساواة بين الجنسين، الملتئم بروما، الاثنين، أضاف رئيس الحكومة، أنه “في الواقع يجب أن تحاول الحكومة فعل المزيد كل يوم، فلم يتم هزيمة الوباء بعد، لكن مع تسريع خطة اللقاح، فإن الخروج منها ليس أمراً بعيد المنال”.

وتابع دراغي القول: “أريد أن أغتنم هذه الفرصة لأرسل للجميع علامة حقيقية على الثقة، وبأنفسنا أيضا”، وأنه “مرة أخرى أشكر المواطنين على انضباطهم وصبرهم اللامحدود، وبشكل خاص من يعانون منهم من العواقب الاقتصادية للوباء”.

كما أعرب رئيس الوزراء عن “الشكر للطلاب والأسر والمعلمين الذين يتحملون ثقل إغلاق المدارس، وأشكر العاملين الصحيين والشرطة والقوات المسلحة والدفاع المدني والعديد من العمال الآخرين الذين يقفون في الطليعة لأداء عملهم المتواصل”.

وخلص دراغي الى القول إن “هذه أيضًا أمثلة على الحس المدني، المهنية العالية والمواطنة الإيطالية النشطة التي تتطلب من الحكومة مضاعفة كل جهد”، لكن “نحن في البداية فقط”.