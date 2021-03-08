إيطاليا: ضحايا كوفيد يتجاوزون المائة ألف شخص

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت وزارة الصحة الإيطالية إن هناك أكثر من 100 ألف حالة وفاة في أنحاء البلاد بسبب وباء فيروس كورونا المستجد.

وبحسب معطيات وزارة الصحة في تقريرها اليومي، فقد “بلغ عدد الوفيات حتى تاريخ اليوم 8 آذار/مارس، 100,103 حالة وفاة”.

واضافت النشرة الصحية، أنه “في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم الإبلاغ عن 13,902 إصابة جديدة بالفيروس”، فضلا عن “تسجيل 318 ضحية أخرى”.

وذكرت النشرة الصادرة عن هيئة الدفاع المدني، أنه “منذ يوم أمس تم إجراء 184,684 تحليل كشف عن العدوى”، والتي “اظهرت أن معدل الحالات الإيجابية قد بلغ 7.5٪”.

وخلصت نشرة الوزارة مشيرة الى أن “عدد المرضى القابعين في أقسام العناية المركزة بالمستشفيات، آخذ في الازدياد”، فقد “وصل الى 2700 شخص”، وهم “بزيادة بمجموع 95 حالة”.