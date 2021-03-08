الاتحاد الأوروبي يدعو للتهدئة في اليمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر الاتحاد الأوروبي عن ادانته الصريحة للهجمات التي شنتها جماعة أنصار الله ضد مواقع في المملكة العربية السعودية بواسطة صواريخ وطائرات مسيرة.

جاء هذا الموقف في بيان صدر اليوم عن المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، أكد فيه أيضاً على قلق الاتحاد من الهجمات التي شنها التحالف العربي على صنعاء.

ووصف المتحدث بـ”غير المقبولة” الهجمات التي تستهدف المدنيين، “على كل الأطراف المنخرطة في الصراع في اليمن التوافق بدون ابطاء على وقف اطلاق نار”، حسب كلام بيتر ستانو.

كما يناشد الأوروبيون، وفق البيان، أطراف الصراع في اليمن احترام الجهود المبذولة من قبل المجتمع الدولي لخلق أجواء مناسبة لحل سياسي للصراع وعدم تعريضها للخطر.

ويتعهد الاتحاد الأوروبي، كما جاء في البيان، بالاستمرار في دعم عمب المبعوث الأممي لليمن من أجل التوصل إلى حل سياسي وإعادة اطلاق اقتصاد البلاد الذي شلته الحرب وتقديم مساعدات إنسانية للشعب اليمني الذي يعيش أكبر أزمة إنسانية في العالم.