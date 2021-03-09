بطريرك الكلدان: “بعد زيارة البابا تلزم وثيقة عظمى لإعادة بناء عراق الحضارات”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال بطريرك الكلدان مار روفائيل لويس ساكو، إنه بعد زيارة البابا، حان الوقت الآن لصياغة وثيقة عظمى (كارتا مانيا) لأجل مستقبل العراق، والتي تشمل احترام الحقوق والتنوع، ضمان سيادة البلاد، والأكثر من ذلك بكثير، إعادة ولادة بلادنا، تقدمها وازدهارها”.

يذكر أن الميثاق الأعظم (Magna Carta بالاتينية) هي وثيقة إنجليزية صدرت لأول مرة عام 1215م وتلتها أخرى عام 1216 بنسخة ذات أحكام أقل، ألغت بعض الأحكام المؤقتة الموجودة في النسخة الأولى، وخصوصاً تلك التي توجه تهديدات صريحة لسلطة الحاكم، واعتمدت قانونًا عام 1225 وما تزال ضمن كتب لوائح الأنظمة الداخلية لإنجلترا وويلز حتى الآن. وقد وصفت بـ”الميثاق العظيم للحريات في إنجلترا”.

وتعليقا على زيارة البابا التي انتهت أمس، أضاف البطريرك الكلداني في تصريحات لخدمة الاعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، أنه “اقترحت على الرئيس برهم صالح تنظيم لقاء لمناقشة الزيارة ومعرفة كيفية الاستفادة منها، فليس علينا الاستسلام الآن، ودعواتنا أن يكون العراق مرة أخرى بلد الحضارات والأديان والتنوع”.

وأشار الكاردينال ساكو الى أن “البابا يترك لنا تفويضًا قويًا للغاية: أن نكون أدوات لسلام الله ورحمته، صنّاع صبورين وشجعان لنظام اجتماعي جديد، كما أخبرنا في القداس الذي أقامه في أربيل”. لقد “كانت زيارته لحظة تاريخية لنا وللعراق بأسره. يجب أن نستفيد مما قاله لنا”.

وذكر البطريرك أنه “يتردد هنا صدى كلمات آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني، حين قال: أنتم ونحن كلنا إخوة، أنتم جزء منا ونحن جزء منك. نحن إخوة حتى لو كنا مختلفين، ولهذا السبب نحن مدعوون للخروج من العقلية الوضيعة المتمثلة بالخيانة والطائفية، وقبول بعضنا البعض بالحب واحترام الاختلافات الغنية في العقيدة والثقافة والعرق”.

وأردف رأس الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، أنه “كما أخبرنا البابا: لبناء المستقبل، يجب أن نركز على ما يوحدنا أكثر من التركيز على ما يفرقنا”. واختتم بالقول، “لذلك علي أن أرحب، أفهم، أحترم واغفر: إنها رحلة طويلة نحن مدعوون للقيام بها من أجل مصلحة العراق، بل المنطقة بأسرها”.