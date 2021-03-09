دي مايو: ذروة العدوى ستكون نهاية الشهر الجاري وعلينا وقفها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، “نحن ندخل في الموجة الثالثة لكوفيد 19، وحسب المعطيات العلمية المتوفرة لدينا، فإن الذروة ستكون في نهاية شهر آذار/مارس الجاري، وهذا يدفعنا حتما إلى إجراءات أكثر تقييدًا لمحاولة وقف اتجاه العدوى”.

وفي مقابلة مع صحيفة (أفّينيري) الفاتيكانية الثلاثاء، تحدث الوزير دي مايو عن حركة خمس نجوم أيضًا، مشيرا الى أنها “في مرحلة إعادة إطلاق كبيرة، وأنا متفائل جدًا. أرى كثيراً من الوحدة، وسنكون أبطالً الموقف السياسي في السنوات العشر القادمة”.

وأعرب الزعيم السياسي السابق لحركة خمس نجوم، عن “الإعتقاد بأنه مع كونتي يمكن لحركتنا العودة إلى أن تصبح القوة السياسية الرائدة في البلاد”.

وفي معرض إجابته على سؤال عن رحلة البابا فرنسيس إلى العراق، أكد الوزير أن “رسالة سلام عظيمة تأتي منها”.

وعاد دي مايو الى جائحة كوفيد 19، لافتا الى أن “هذه الموجة الجديدة لا يمكن مقارنتها بالموجات السابقة. لم تكن السلالات متوقعة، ولا سيما تلك الإنجليزية التي تخلق مشاكل كبيرة في جميع أنحاء أوروبا، وتصيب الشباب”.

وفيما يتعلق بحملة التطعيم، ذكر وزير الخارجية أن “وزير (الصحة روبيرتو) سبيرانتسا أوضح أن الحملة سيطرأ عليها تسارعاً كبيراً”، وأنه “بحلول الصيف سيتم تلقيح جميع الإيطاليين الذين يريدون التطعيم”. وأردف “واضح أنه من وجهة النظر هذه، يجب علينا أن نعطي المزيد، لكن على المستوى الأوروبي قبل كل شيء”.

وأضاف دي مايو، أن “حملة التطعيم التي يقوم بها الاتحاد الأوروبي بشكل عام كانت بطيئة للغاية”، فقد “ثبت أن بعض الإجراءات معقدة للغاية ويجب أن يكون مفهوماً أن الهدف ينبغي أن يكون تعزيز التشريعات الأوروبية لتسهيل عمليات معينة، مثل استخدام الأدوية”.

واختتم رئيس الدبلوماسية الإيطالية مستدركا، “لكن ليس ذلك وحسب، ليس من قبيل المصادفة أن نقول إنه يجب تعزيز أوروبا، فقد تأخرت المفاوضات مع شركات الأدوية أيضاً، مما سبب مزيداً من التباطؤ لجميع الدول الأعضاء”.