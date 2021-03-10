ليناريتش يدعو لزيادة المساعدات الدولية الإنسانية وسط تفاقم الاحتياجات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر المفوض الأوروبي المكلف شؤون إدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية عن أسفه لاستمرار تزايد الاحتياجات في العالم بسبب تدهور الأوضاع الأمنية وتفاقم الأزمات في العالم، في الوقت الذي تبقى فيه هوامش المساعدات محدودة.

وكان يانس ليناريتش، يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بروكسل لعرض وثيقة المفوضية حول طريقة تطويع المساعدات الإنسانية للتحديات الجديدة خاصة في ظل تفشي وباء كورونا.

وحث المسؤول الأوروبي دول العالم على تقديم المزيد من الأموال، ملاحظاً أن الاتحاد الأوروبي لا زال يتحمل العبء الأكبر دولياً في مجال المساعدات الإنسانية.

وتابع قائلاً: “لا يمكن لهذا الوضع أن يدوم، خاصة في ظل تفشي وباء كوفيد-19 الذي عقد الأوضاع أكثر فأكثر”.

وتقترح المفوضية الأوروبية على الدول الأعضاء آلية جديدة أكثر فعالية لتقديم المساعدات الإنسانية فور حدوث أزمة إنسانية وتتمحور بشكل أساسي حول ضرورة ربط المساعدات بمدى احترام القانون الدولي الإنساني والتعاون بشكل أكبر مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي.

وتقترح الالية الجديدة ربط المساعدات التنموية المقدمة للدول بمدى تقدمها على طريق احترام حقوق الانسان والاصلاحات، مع الإبقاء على المساعدات الاغاثية المقدمة للسكان.

كما يريد الأوروبيون العمل من أجل تفادي ألا تؤثر العقوبات المفروضة على بلد ما على المساعدات الاغاثية المقدمة لسكانه.

ويكرر الأوروبيون أن مساعداتهم الاغاثية تُقدم بشكل مستقل وحيادي وبعيد كل البعد عن الاعتبارات السياسية وتحترم مبدأ عدم التمييز.

يذكر أن عام 2019 قد شهد 277 هجوماً استهدف العاملين في المجال الإنساني ما أدى إلى مقتل 125 شخصاً.

هذا ويقدم الاتحاد الأوروبي 36% من مجمل المساعدات الإنسانية الدولية، وأن عدد المحتاجين للمساعدات قد تضاعف ثلاثة مرات ما بين 2014 و 2020.