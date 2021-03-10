المفوضية الاوروبية تعلن تأمين 4 ملايين جرعة اضافية في اتفاق مع فايزر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – توصلت المفوضية الأوروبية إلى اتفاق مع شركة فايزر-بيونتك، لتأمين 4 ملايين جرعة إضافية من اللقاح المضاد لكوفيد-19 لصالح الدول الأعضاء، سيتم تسليمها خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وتدعو المفوضية الدول الأعضاء إلى العمل على شراء هذه الجرعات من أجل تدعيم عمليات التلقيح لديها خاصة في الأماكن التي تزايد في انتشار الفيروس وبعض سلالاته المتحورة، حيث “أثبت لقاح فايزر فعاليته كبيرة في التعامل مع العديد من السلالات المتحور المعروفة من الفيروس”، حسب بيان المفوضية.

وتلاحظ السلطات الصحية الأوروبية تزايد الإصابات في عدة أقاليم في إيطاليا، النمسا، فرنسا وألمانيا، في مقابل انخفاض اعداد الوفيات بشكل عام داخل التكتل.

وتعليقاً على هذا الأمر، أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على أهمية التحرك سريعاً من أجل محاربة السلالات المتحورة من الفيروس، فـ”هذه الجرعات الإضافية ستساعد الدول الأعضاء وتدعم جهودها في التصدي لتفشي السلالات المتحورة والتي تبدو أكثر عنفاً”، وفق كلامها.

وتركز المفوضية على ضرورة تعزيز سياسات التلقيح خاصة في المناطق الحدودية للدول الأعضاء من أجل ضمان حرية حركة المواطنين والحفاظ على السوق الأوروبية الموحدة.