نتنياهو يزور أبو ظبي غدا للمرة الأولى منذ الاتفاق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- يصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى أبو ظبي بالإمارات غدا الخميس للمرة الأولى منذ التوقيع على الاتفاق بين البلدين في ايلول/سبتمبر الماضي.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن نتنياهو سيلتقي خلال زيارته القصيرة ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، قبل أن يعود إلى إسرائيل في نفس اليوم.

وسبق أن خطط نتنياهو أكثر من مرة لزيارة الإمارات في الأشهر القليلة الماضية ولكن القيود المفروضة بسبب انتشار فيروس كورونا حالت دون ذلك.

وتسبق الزيارة الانتخابات العامة الإسرائيلية التي ستجري في الثالث والعشرين من الشهر الجاري.

والانتخابات هي الرابعة التي تجري في غضون عامين.