بوريل يشدد على أهمية دبلوماسية المناخ

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على أهمية تعزيز العمل الدبلوماسي الأوروبي والدولي في مجال محاربة التغير المناخي.

وأشار بوريل، في تغريده له اليوم على منصة (تويتر)، عقب لقاءه بالمبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، إلى أهمية التعاون بين بروكسل وواشنطن للنهوض بالتحدي المناخي ورفع مستوى الطموحات العالمية وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

هذا ويرغب الأوروبيون، وفق كلام بوريل، العمل مع الأمريكي وباقي الأطراف الدولية لبناء اقتصاد صديق للبيئة، مشددين على أن محاربة التغير المناخي تقي العالم مزيداً من الكوارث الطبيعية والصراعات والأزمات الإنسانية.

وكان جون كيري، وهو وزير خارجية أمريكي سابق، قد بدأ أمس زيارة لبروكسل تمحورت حول التعاون في مجال معالجة التغير المناخي، التقى خلالها كبار المسؤولين في المؤسسات الأوروبية.