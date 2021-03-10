سيناتورة إيطالية: ظلال جديدة على علاقة منظمات الإنقاذ بالهجرة السرية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت سيناتورة إيطالية، إن “ظلالاً جديدة خيّمت اليوم على العلاقة بين المنظمات غير الحكومية والهجرة السرية الجماعية”.

وكتبت زعيمة حزب أخوة إيطاليا المعارض، جورجا ميلوني، على صفحتها في (فيسبوك) مذكّرة، بأن “تحقيقاً لبرنامج (ماتريكس) المتلفز، أجراه في عام 2017، كان قد ألقى الضوء آنذاك على هذا الجانب المظلم للاتجار بالبشر نحو إيطاليا”.

وأضافت ميلوني أن “4 سنوات مرت منذ عرض هذا البرنامج، لكن لم يتغير أي شيء”. واختمت متسائلة: “ما الذي لا نزال ننتظره لوقف عمليات رسو قوارب الهجرة ووقف الأنشطة المرتبطة بالهجرة السرية؟”.