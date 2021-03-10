دي مايو: نحن أول من لجأ للوائح المفوضية بشأن تصدير لقاحات كورونا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- نوه وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو اليوم الاربعاء بأن سلطات بلاده كانت “الاولى” في ارسال إشارة مفادها “أنه لا يمكن تصدير اللقاحات إلى دول لا تواجه مواقف صعبة” أمام تحدي انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، “عندما لا تحترم العديد من شركات الأدوية في أوروبا التزاماتها” بشأن عقود الامدادات الموقعة مع المفوضية الاوروبية .

وجاء حديث دي مايو في اشارة الى رفض الحكومة الإيطالية مؤخرا منحها اذن تصدير شحنة تقدر بربع مليون جرعة من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا إلى أستراليا.

وقال دي مايو “تطبيقا للوائح الأوروبية، لا يمكننا السماح بتصدير اللقاحات المُنتجة على الأراضي الإيطالية والأوروبية، حتى يتم ضمان جميع الجرعات المنصوص عليها في العقود” الموقعة مع بروكسل.

وأضاف “المفوضية الأوروبية تبذل جهدًا كبيرًا في محاولة تنسيق جميع الإجراءات اللازمة لإنفاذ العقود، ولكن حتى تلك اللحظة لا يمكن أن نسمح بذهاب 250 ألف جرعة منتجة في إيطاليا إلى الجانب الآخر من العالم ، إذا كانت نفس الشركة المصنعة لم تعطنا ما التزمت به” سابقا.