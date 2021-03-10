نيابة روما تجري تحقيقاتها حول مقتل السفير اإيطالي في الكونغو

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – يجري مكتب المدعي العام في روما أيضًا تحقيقاته في جريمة القتل غير العمد، وكذلك في محاولة الاختطاف لغرض الإرهاب، في إطار مقتل السفير الإيطالي لوكا أتاناسيو وعنصر الكارابينيري فيتوريو ياكوفاتشي في الكونغو يوم 22 شباط/فبراير الماضي.

وذكرت النيابة في بيان الأربعاء، أن “الفرضية الجديدة حول الجريمة، ترتبط بضرورة إجراء تحقيقات يمكن أن تؤكد أي تقصير في الامتثال للبروتوكولات الأمنية للأمم المتحدة وبرنامج الغذاء العالمي، في تنظيم مهمة السفير الإيطالي في منطقة فيرونغا بارك”.

وأضافت “يريد المحققون التحقق بشكل خاص من وجود أي ثغرات في الاتصال بين الهيكلين الأمميين في سياق القواعد التي تتحكم بالأنشطة الأمنية”، مبينة أنه “يمكن أن تأتي عناصر مفيدة من التحليلات التي أجريت على الجهاز اللوحي للسفير، الذي عثر عليه في المركبة التي كانت تقله”.

وخلصت المصادر القضائية الى القول إن “المحققين استمعوا أيضا في الأيام الأخيرة إلى زوجة الدبلوماسي، فيما يتعلق بالضبط بتنظيم البعثة في غوما”، كما “استمع عناصر وحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الدرك، إلى موظفي السفارة الإيطالية أيضًا”.