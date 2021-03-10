المفوضية العليا لشؤون اللاجئين: أسف تجاه ممارسات هنغاريا بحق المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

جنيف – عبرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة عن اسفها لقرار هنغاريا تمديد العمل بمرسوم يسمح للشرطة بإبعاد أي شخص دخل البلاد بشكل غير قانوني بشكل تلقائي.

وترى المفوضية، وفق البيان الذي صدر عنها اليوم بهذا الشأن، أن الإجراء الهنغاري الأخير سيحُرم أشخاصاً قد يكونوا بحاجة للحماية الدولية من حق الدخول إلى البلاد والتقدم بطلب لجوء.

وذكر البيان أن السلطات الهنغارية قد أبعدت قسراً أكثر من 71 الف شخص منذ عام 2016 وحتى الآن.

وترى الهيئة الأممية في القرار الهنغاري الأخير حلقة في سلسلة من تطورات مثيرة للقلق تجعل من الصعب تمتع الأشخاص بحق طلب اللجوء.

في هذا السياق، ناشدت مديرة مكتب أوروبا في المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، الحكومة الهنغارية التراجع عن هذه القرارات والتشريعات والعمل على تأمين وصول الأشخاص الراغبين بطلب الحماية الدولية إلى أراضيها ليتمكنوا من تقديم طلبات لجوء.

وأعربت باسكال مورو عن استعداد المنظمة الدولية دعم حكومة هنغاريا في عملية مراجعة نظامها الخاص باللجوء وجعله أكثر تطابقاً مع القانون الدولي وحقوق الانسان، “تتطلب الاستجابة لتحديات النزوح القسري تضامناً عالمياً وليس مبادرات تقوض نظام الحماية الدولية“، حسب كلامها.

يذكر بأن هنغاريا موقعة على اتفاقية اللاجئين الدولية لعام 1951 والتي تنص على أن التماس اللجوء والتمتع به يعتبر حقاً أساسياً من حقوق الانسان.

وترى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن الدول التي تتخذ إجراءات مشروعة للسيطرة على حدودها يجب أن تقوم بذلك بشكل يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، واحترام مبدأ عدم الإعادة القسرية والحق في التقدم بطلب لجوء.

