سالفيني: على وزيرة الداخلية ألا تنتظر تضامن أوروبا إزاء المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – قال زعيم حزب الرابطة الإيطالي ماتيو سالفيني، إن على (وزيرة الداخلية لوتشانا) لامورجيزي ألا تنتظر أي تضامن من ناحية الاتحاد الأوروبي إزاء المهاجرين.

وأضاف سالفيني في تصريحات صحافية بميلانو (مقاطعة لومباردية ـ شمال): “أنا لا أشجع أو اعترض على شيء ما”، فإن “المعطيات تقول إنه وصل أمس، وهو يوم أحد من شهر أيار/مايو، ضعف عدد المهاجرين غير النظاميين الذين وصلوا في كامل الشهر ذاته عندما كنت وزيراً للداخلية”.

وذكر السيناتور أن ما سلف ذكره يأتي “على الرغم من أن وباء كوفيد 19 لا يزال منتشراً”. وأردف “لا يمكن بالتأكيد للحال أن تستمر على هذا المنوال”. وذكر أن “الوزيرة لامورجيزي التي تبادلت وإياها الرسائل النصية مع أمس، إذا كانت تنتظر تضامنًا ما من جهة أوروبا، فأعتقد أن الأمر سينتهي بها مثل اللقاحات: بلا شيء”.

وخلص سالفيني مذكّرا بأنه “سأمثل يوم الجمعة المقبل أمام هيئة قضاء محكمة كاتانيا، في جلسة ضمن قضية اتهامي باحتجاز مهاجرين، وأنا فخور بذلك”.

وكانت هيئة ادعاء أغريجنتو قد وجهت لسالفيني ورئيس مكتبه بوزارة الداخلية، ماتيو بيانتيدوزي جرائم الاحتجاز غير المشروع لأشخاص لغرض ممارسة الضغط، إساءة استخدام السلطة، وإهمال الأعمال المكتبية الرسمية.

وقد قام مكتب المدعي العام في باليرمو لاحقا بتعديل الجرائم المزعومة، لتبقى الجريمة الوحيدة هي الاحتجاز غير المشروع، كما أسقط التهم الموجهة لمدير المكتب بيانتيدوزي.