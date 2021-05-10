المفوضية: نريد ضمان الحصول على كل الجرعات المتُعاقد عليها مع استرازينيكا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية الأوروبية أن خلافها مع شركة أسترازينيكا المنتجة للقاحات المضادة لكوفيد-19 يتمحور حول مشكلة تسليم الجرعات المتُعاقد عليها بين الطرفين في المواعيد المحددة ولا يتصل بفعالية اللقاح نفسه.

وأشار المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي إلى أن بروكسل توجهت إلى القضاء البلجيكي ضد استرازينيكا لضمان الحصول على كافة الجرعات وليس من أجل فسخ العقود.

ويأتي كلام ايريك مامير، تعليقاً على تصريحات لكل من المفوضين الأوروبيين ديديه ريندرز وتيري بروتون، أثارا فيها مسألة عدم تجديد العقود مع استرازينيكا لما بعد شهر حزيران/يونيو القادم، ما أثار لغطاً وجدلاً في الأوساط الأوروبية حول مصير الجرعات المتبقية من اللقاحات.

وأوضح المتحدث أن العقد مع استرازينيكا سيبقى ساري المفعول لحين تسلم آخر جرعة من اللقاحات التي تم التعاقد عليها، وقال “بما أن القضية تُنظر أمام المحاكم فلن نعلق على ما سيكون عليه الوضع مستقبلاً”.

من جانبها، وصفت سابين ستوردور، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل الخاصة باستراتيجية التلقيح في بلجيكا، بـ”التجاري وليس العلمي” الخلاف مع استرازينيكا.