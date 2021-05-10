عالم فيروسات إيطالي: انخفاض الوفيات الكبير نتيجة للقاح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميلانو – رأى عالم فيروسات إيطالي، أنه “لا شك في أن ديناميات الوفيات تعكس تأثير عمليات التطعيم”.

وقال مدير قسم علم الأحياء الدقيقة والفيروسات بجامعة بادوڤا (مقاطعة فينيتو ـ شمال)، أندريا كريزانتي في تصريحات متلفزة الإثنين، إنه “من المؤكد أن في إيطاليا أيضًا، نواجه انخفاضًا كبيرًا في معدل الوفيات، وهو ما يُعزى بالتأكيد إلى عمليات التلقيح التي يتم إجراؤها في دور العجزة ولكبار السن”.

وأشار كريزانتي إلى أنه “ليس هناك أي شك في أن اللقاح يمتلك فعالية”، مبيناً أن “علينا فقط أن نحاول تطعيم أكبر عدد ممكن من الناس”. واختتم بالقول إن “ذلك لكي نجعلهم يتعرضون لأقل قدر ممكن من المخاطر”.