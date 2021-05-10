منظمة إنسانية: وصول 2100 مهاجر إلى لامبيدوزا حتى في غيابنا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية، إن 2100 مهاجر وصلوا إلى لامبيدوزا على الرغم من غياب سفننا في منطقة وسط البحر المتوسط.

وكتب فرع إيطاليا لمنظمة (سي ووتش) غير الحكومية الألمانية في تغريدة على (تويتر) الإثنين، أنه “في أعقاب الاستئناف في قضيتنا، الذي تقدم به خفر السواحل، تم تمديد وقف سفينتنا (سي ووتش4) المُحتجزة من قبل المكتب المختص بالمحكمة الإدارية الإقليمية (TAR) لحين صدور قرار محكمة العدل الأوروبية”.

وأوضحت المنظمة أنه “في غياب سفن المنظمات غير الحكومية على أية حال، رسا 2100 شخص على سواحل جزيرة لامبيدوزا”، كما “تم اعتراض 700 شخص واعادتهم إلى ليبيا”، بينما “لقي قضى 5 أشخاص غرقاً على الأقل”.

وأوضحت (سي ووتش) أنه “يُطلب من السفن الإنسانية الامتثال للمعايير التي لم يوضحها خفر السواحل نفسه أبدًا، مما يخلق ذريعة ليحدد بشكل تعسفي من يمكن إنقاذهم ومن من ناحية أخرى، يجب أن يستمر بالموت، أو تتم اعادته بشكل غير قانوني”، إلى ليبيا.

وذكرت المنظمة غير الحكومية، أنه “كما يتضح من عمليات الرسوّ، الإعادة والوفيات في عرض البحر خلال الساعات القليلة الماضية، فحتى في حالة غياب نشاط الإنقاذ يواصل الناس الفرار من ليبيا، على طريق الملاحة هذه، التي وصفها وزير الخارجية الإيطالي نفسه بأنها خطيرة وحث المواطنين على تجنبها”.

وتابعت المنظمة الألمانية: “ومع ذلك، تمول إيطاليا وتسلح الميليشيات الليبية التي تعترض الناجين بعنف وتطلق النار على الصيادين”، مبينة أن “وقف سفن المنظمات غير الحكومية دون تقديم بدائل لها يعني الحكم بالإعدام على من لا خيار له سوى ركب البحر”، واختتمت بالقول: “ان هذه جريمة”.