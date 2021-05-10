ميلوني تدعو لحصار بحري لمكافحة الهجرة غير النظامية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تزامنا مع تسجيل زيادة كبيرة في تدفقات المهاجرين، جددت زعيمة حزب (إخوة إيطاليا) اليميني المعارض جورجا ميلوني الدعوة لفرض حصار بحري بمياه المتوسط.

وكتبت ميلوني في منشور عبر شبكات التواصل الاجتماعي “الحصار البحري الذي يطالب به حزب (إخوة إيطاليا) هو مهمة عسكرية أوروبية يتم الاتفاق عليها مع سلطات بلدان شمال إفريقيا لمنع القوارب من المغادرة باتجاه إيطاليا”.

وأردفت “إنه الإجراء الجدي الوحيد لمواجهة تجارة الهجرة غير الشرعية ووقف الوفيات في البحر وإلى الأبد. لكنني أتفهم أنه خطاب يصعب تفهمه من جانب أبطال الضيافة بأي ثمن”.