يوهانسن تدعو للتضامن مع إيطاليا في إدارة التدفقات الأخيرة للمهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعت المفوضة الأوروبية مكلفة الشؤون الداخلية يلفا يوهانسن، كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التضامن مع إيطاليا ومساعدة السلطات هناك على التعامل مع التدفقات الأخيرة للمهاجرين على سواحلها.

وكانت يوهانسن تتحدث اليوم خلال مؤتمر صحفي عقدته بعد لقاءها مع مفوض شؤون اللاجئين لدى الأمم المتحدة فيليبو غراندي، الذي يزور بروكسل حالياً.

وأشارت يوهانسن إلى انها تحدثت اليوم مع المسؤولين الايطاليين للاطلاع على الوضع، فـ”نعرف أن تقاسم عبء اللاجئين بات صعباً في ظل تفشي وباء كورونا ولكنه لا زال ممكناً”، حسب كلامها.

إلى ذلك، تقوم المفوضية حالياً بعمليات تنسيق واتصالات مع الدول الأعضاء في التكتل لرؤية كيفية توزيع القادمين إلى إيطاليا مؤخراً، على عدة دول على أساس “التضامن الطوعي”.

وأشارت إلى أن تدفقات المهاجرين عبر المتوسط إلى الأراضي الأوروبية تثبت مرة أخرى ضرورة تبني الميثاق الجديد للهجرة واللجوء الذي قدمته المفوضية العام الماضي، فهو برأيها يقيم التوازن بين التضامن وإدارة الحدود وتعزيز العودة الطوعية.

وشددت يوهانسن على ضرورة وضع آليات طوارئ لتقاسم عبء المهاجرين بانتظار تبني الميثاق الجديد.

ومن جهته، أكد فيليبو غراندي على دعم المنظمة الدولية للميثاق الأوروبي الجديد، مطالباً الدول الأعضاء في الاتحاد بالإسراع في تبنيه.

أما بشأن القادمين الجدد إلى إيطاليا، أشار المسؤول الأممي إلى أن الأمر يبدو طبيعياً بعد تحسن الأحوال الجوية، ” الوضع يبقى تحت السيطرة”، على حد تعبيره.