هنية في مكالمة مع أردوغان، يدعو لعقد قمة لمنظمة للتعاون الاسلامي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

غزة- دعا رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى “بذل كل جهد ممكن لوقف المخططات الإسرائيلية بحق الأقصى وحي الشيخ جراح بالقدس عبر التواصل مع مختلف دول العالم في هذا الإطار والدعوة إلى عقد قمة لمنظمة التعاون الإسلامي”.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية اليوم الاثنين وضع فيها هنية الرئيس التركي في “صورة التطورات الخطيرة الجارية في مدينة القدس وفي ساحات وباحات المسجد الأقصى المبارك، ومخططات تهجير الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في المدينة، داعيًا إلى عقد قمة إسلامية طارئة لوقف مخططات الاحتلال”، حسبما أفادت حركة حماس.

وأكد هنية خلال الاتصال أن “قرارنا وقرار شعبنا هو الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والدفاع عن مدينة القدس”، وأضاف أن “هذه ليست معركة المقدسيين وحدهم، وإنما معركة كل فلسطين وكل فلسطيني بل معركة كل الأمة الإسلامية”.

وشدد رئيس المكتب السياسي للحركة أنه “لن يسمح بأي شكل من الأشكال تغيير طابع المدينة المقدسة أو تهويدها”، مشيرًا إلى أن “الهدف الحقيقي للاحتلال ليس مجرد اقتحام المدينة وإنما الإحلال الديني وإنهاء الوجود الإسلامي من المدينة”.