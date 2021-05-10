إيطاليا: 198 وفاة جديدة بكوفيد وتسجيل 5080 إصابة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أظهرت بيانات صدرت عن وزارة الصحة الايطالية اليوم الاثنين تسجيل 198 حالة وفاة بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) و5080 إصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وهي أقل حصيلة يومية للإصابات منذ أواسط شهر تشرين الاول/أكتوبر 2020.

وبعد إجراء 130 ألف إختبار للكشف عن الفيروس، يبلغ معدل الحالات الايجابية مقارنة بالاختبارات 3.9%.

وبوفيات اليوم، يرتفع إجمالي ضحايا الوباء منذ بداية انتشاره في إيطاليا في الاشهر الاولى من العام المنصرم، الى 123 ألفا و31 وفاة.

ويستمر التراجع في أعداد المرضى المقبولين بوحدات العناية المركزة، حيث يبلغ مجموع الاسِرّة المشغولة في هذه الوحدات اليوم 2158 سريرا ، بإنخفاض قدره 34 مقارنة ببيانات أمس الاحد.

المواطنون الذين تعافوا من الجائحة يبلغ عددهم ثلاثة ملايين و619 ألفا و586، بعد شفاء 15063 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة.

الاصابات المؤكدة النشطة تبلغ اليوم 373 ألفا و670، ما يعادل 10184 حالة إصابة أقل مقارنة بالامس.