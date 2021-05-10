بوريل يدعو لمنع تدهور الوضع بالقدس الشرقية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ناشد الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، كافة الأطراف العمل من أجل منع تدهور الوضع في القدس الشرقية.

وكان بوريل يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقده بعد انتهاء اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد اليوم في بروكسل، حيث عبر عن قلق الأوروبيين العميق جراء تصاعد العنف والاشتباكات في المدينة.

وتطرق المسؤول الأوروبي إلى التهديدات الإسرائيلية بإخلاء عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح، وقال: “عمليات الاخلاء غير شرعية بموجب القانون الدولي ومن شأنها زيادة الاحتقان والتوتر”.

لكنه عاد و اكد أن قرار إسرائيل منع المستوطنين من الوصول إلى المسجد الأقصى يساهم في خفض التوتر.

يذكر ان وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد ناقشوا الوضع الفلسطيني من مختلف جوانبه، خاصة قرار السلطة الغاء الانتخابات التشريعية بسبب قرار إسرائيل منع تنظيمها في القدس الشرقية.

وكان رؤساء الدبلوماسية الأوروبية قد ناقشوا طيفاً واسعاً من المواضيع المتعلقة بجوارهم الشرقي والجنوبي، خاصة الوضع في البلقان، لبنان، مفاوضات الملف النووي الإيراني، روسيا وبيلاروسيا.