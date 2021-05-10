صافرات القدس تلغي احتفالات إسرائيلية وترفع مستوى التصعيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- دوت صافرات الإنذار في مدينة القدس، مساء الإثنين، للمرة الأولى منذ سنوات طويلة ما أدى الى الغاء احتفالات إسرائيلية بذكرى ضم المدينة الشرقية ورفع من منسوب التصعيد بين إسرائيل وحركة حماس.

فإطلاق صافرات الإنذار بمدينة القدس تزامن مع الموعد الذي حدده الجناح العسكري لحركة (حماس) لانسحاب إسرائيل من المسجد الأقصى وحي الشيخ جراح.

وكانت (كتائب القسام) الجناح العسكري للحركة أعلنت في بيان أن ” قيادة المقاومة في الغرفة المشتركة تمنح الاحتلال مهلةً حتى الساعة السادسة من مساء اليوم لسحب جنوده ومغتصبيه من المسجد الأقصى المبارك وحي الشيخ جراح، والإفراج عن كافة المعتقلين خلال هبة القدس الأخيرة، وإلا فقد أعذر من أنذر”.

ولم تتحرك إسرائيل ساكنا فتم اطلاق صافرات الإنذار.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “متابعة الانذارات في منطقة القدس ومحيطها، فالحديث عن اطلاق 7 صواريخ من قطاع غزة. القبة الحديدية تعترض أحد الصواريخ بينما سقط الباقي في مناطق مفتوحة”.

وأضاف “تعرضت سيارة مدنية إسرائيلية الى إطلاق صاروخ مضاد للدروع في منطقة شمال قطاع غزة حيث أصيب مواطن إسرائيلي بجروح طفيفة نقل لتلقي العلاج الطبي في المستشفى على اثرها”.

وبالمقابل فقد احتفل الفلسطينيون في المسجد الأقصى والشيخ جراح بدوي صافرات الإنذار.

وهتف الفلسطينيون لقائد الجناح العسكري لحركة (حماس) محمد الضيف، الذي كان اسمه الوحيد من بين القادة الفلسطينيين الذي يهتف به الشباب في مدينة القدس طوال الشهر الماضي.

فقد أدى اطلاق صافرات الإنذار الى تفريغ الحائط الغربي من المصلين الإسرائيليين إضافة الى الغاء مسيرة الاعلام الإسرائيلية التقليدية بذكرى احتلال القدس الشرقية.

واستبقت إسرائيل اطلاق الصواريخ بسلسلة من الخطوات بينها تغيير مسار الطائرات في مطار بن غوريون وفتح الملاجيء في العديد من المدن بينها عسقلان.

وقال الجيش الإسرائيلي :في ضوء تقييم الوضع، قرر الجيش إغلاق مناطق وطرق قريبة من السياج الحدودي مع قطاع غزة، لا سيما تلك المؤدية إلى المناطق الزراعية غرب الطريق السريع 232.

وأضاف: “بالإضافة إلى ذلك، تقرر إغلاق شاطئ زيكيم أمام المستجمين ووقف حركة القطارات بين عسقلان وبئر السبع”.