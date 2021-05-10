بوريل: تفاؤل معتدل بما يجري في فيينا بشأن النووي الايراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قال الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أنه متفائل بـ”اعتدال” إزاء التقدم المحرز في المفاوضات الجارية حالياً في فيينا والرامية لإعادة وضع الاتفاق الموقع بين المجموعة الدولية وايران عام 2015 بشأن أنشطتها النووية، “على الطريق الصحيح”.

جاء هذا الموقف خلال مؤتمر صحفي عقده بوريل بعد انتهاء اعمال اجتماع رؤساء الدبلوماسية الأوروبية اليوم في بروكسل.

وكان بوريل قد استعرض أمام الوزراء تطورات المفاوضات في فيينا، باعتبار أن الاتحاد هو منسق الصفقة الدولية، مشيراً إلى أن عملية التفاوض “صعبة ودقيقة ولكنها تتقدم”.

ونوه المسؤول الأوروبي بوجود نافذة مفتوحة حالياً حتى نهاية الشهر الجاري، يجب الاستفادة منها لتأمين عودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الصفقة الدولية بعد أن كانت انسحبت منها أحادياً عام 2018، وكذلك لدفع ايران لالتزام مرة جديدة بكامل بنودها.

ورغم أن بوريل عبر عن أمله بأن يستمر العمل في فيينا حتى نهاية الشهر لإنجاز اتفاق، إلا أنه حذر من الافراط في توقع الوصول إلى حل لجميع المشاكل العالقة مع ايران دفعة واحدة.

وشدد على ضرورة التقدم “خطوة بخطوة”، مشيراً إلى عدم إمكانية حل كافة المشاكل خلال عدة أسابيع، فـ”هناك قضايا أخرى يمكن بحثها لاحقاً”، وفق كلامه.

هذا ويعول الأوروبيون على “نجاح” مفاوضات فيينا قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية الشهر القادم، والتي قد تؤدي إلى تغير المشهد السياسي، حيث “سيكون الأمر شديد الصعوبة حينها”، وفق مصدر دبلوماسي أوروبي.