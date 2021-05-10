الاتحاد الأوروبي ينوي استخدام سياسة العصا والجزرة في لبنان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اتهم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان بعدم تحمل أي مسؤولية والتقاعس عن العمل لإنقاذ البلاد من التدهور والانهيار.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن الاتحاد يعمل على التحضير لاتخاذ إجراءات لممارسة ضغوط على القادة اللبنانيين بشكل فردي، حيث “سنستخدم سياسة العصا والجزرة ونتصرف بهدوء”، حسب كلامه خلال مؤتمر صحفي عقده بعد اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء اليوم في بروكسل.

وأشار بوريل إلى أنه أجرى اتصالا هاتفياً مع وزير الخارجية اللبناني، الذي حدث عن المشاكل والصعوبات المتفاقمة، وقال: “تلقيت دعوة لزيارة لبنان ونحضر لاجتماع مع المسؤول اللبناني”.

وقد ناقش رؤساء الدبلوماسية الأوروبية اليوم الوضع في لبنان، واستعرضوا الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل منع مزيد من التدهور في هذا البلد الذي يعاني من استعصاء سياسي وأزمات اقتصادية ومالية غير مسبوقة.

وكانت فرنسا قد فرضت عقوبات على مسؤولين لبنانيين تعتقد أنهم يتحملون مسؤولية تعطيل تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات.