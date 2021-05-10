برلماني إيطالي: على دراغي جعل صوته مسموعا في أوروبا بشأن المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعا القيادي في حزب (فورتسا إيتاليا)، السيناتور ماوريتسيو غاسباري رئيس الوزراء ماريو دراغي لجعل صوته مسموعا في أروقة الإتحاد الأوروبي بشأن إدارة تدفقات الهجرة، في وقت شهدت فيه سواحل إيطاليا في الـ24 ساعة الاخيرة 20 عملية رسو حملت أكثر من ألفي مهاجر.

وقال القيادي في حزب برلسكوني، المحسوب على يمين-الوسط والمشارك في الائتلاف البرلماني الواسع لحكومة دراغي، “كما كان متوقعًا لم يحترم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات مالطا (الخاصة بتقاسم أعباء إستقبال المهاجرين) لأن لا أحد يريد مهاجرين غير شرعيين في عقر داره”.

واضاف غاسباري “على إيطاليا التحرك وجعل صوتها يُسمع في أوروبا”، كما أن عليها “تقييم كل مبادرة ممكنة في ليبيا أو في البحر الأبيض المتوسط ​​لمنع هذا الغزو الجديد”.

وقال “إنها أولوية قصوى للحكومة. وبالنسبة لقوى يمين-الوسط المشاركة في الحكومة إنها سياسة استسلام لا يمكن تصورها. يجب احترام إيطاليا في أوروبا، ولكن أيضًا في ليبيا…. هذا يكفي، يتعين على دراغي وضع هذه المسألة على رأس جدول أعماله. بالنسبة لنا، لا توجد حكومة لا تتفاعل في مواجهة موسم متجدد من المهاجرين غير الشرعيين وما يسمى بالمنظمات غير الحكومية لغزو بلدنا”.