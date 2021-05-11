 رئيس اركان الجيش الإسرائيلي يوعز بمزيد من العمليات في قطاع غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس – أوعز رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي بمواصلة الهجمات على أهداف لحركتي (حماس) والجهاد الإسلامي في غزة وتعزيز قوات الجيش في محيط القطاع.

وجاء القرار بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن مقتل 25 فلسطينيا، بينهم 9 أطفال، وإصابة 115 خلال الهجمات التي بدأت مساء أمس وأطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم “حارس الأسوار”.

وبالمقابل يتواصل دوي صافرات الإنذار في جنوبي إسرائيلي في إشارة الى إطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان وصل وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الثلاثاء: “ترأس رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي جلسة لتقييم الوضع حيث أوعز في ختامها الى مواصلة استهداف مواقع إنتاج وتخزين وسائل قتالية تابعة لحماس والجهاد الاسلامي مثلما جرى الليلة الماضية بالإضافة الى توسيع الغارات لتطال أهداف أخرى”.

وأضاف بيان الجيش: “كما أوضح رئيس الأركان انه يجب مواصلة استهداف نشطاء (حماس) والجهاد مهما كانوا، مثلما يجري منذ بداية العملية”.

وتابع: “بالإضافة الى ذلك أمر رئيس الاركان بتعزيز فرقة غزة بقوات اضافية تشمل لواء مشاة ومدرعات فضلا عن مواصلة جاهزية قوات الدفاع الجوي والاستخبارات والجو”.

وقال كوخافي ان الجيش الإسرائيلي “سيواصل العمل بقوة وتصميم لإعادة الأمن لسكان الجنوب وانه يجب على كافة مقرات القيادة الاستعداد لتوسيع المعركة دون قيود زمنية”.