سيناتور إيطالي: حسناً يبلي دراغي إذ يشمل الاتحاد الأوروبي بقضية الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – رأى سيناتور إيطالي، أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو “دراغي يبلي حسناً في إدارة وضع المهاجرين من خلال إشراك أوروبا”.

وأوضح رئيس كتلة تيار “إيطاليا حيّة” بمجلس الشيوخ، دافيدي فارؤوني في تصريحات صحافية الثلاثاء، أنه “إذا كان هناك آلاف الأشخاص مستعدين للقدوم إلى إيطاليا حقيقية، فيجب وضع استراتيجية جماعية من قبل الاتحاد الأوروبي على الفور”.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنه “يجب خرط أوروبا بالمسألة دون أي شروط، ولا يمكنها أن تختفي عن المشهد عندما تكون هناك حاجة إلى مساعدة في مجال الهجرة”، بل “يجب أن تكون موجودة دائمًا، وليس في بعض القضايا فقط”.

وقال فارؤوني إنه “مع دراغي، نحن على ثقة من أنه فيما يتعلق بقضية الهجرة والعلاقات مع ليبيا هناك إجراءات شاملة في كل من أوروبا وفي مجال العلاقات مع بلدان المنشأ”. وأردف “لدينا لوائح يجب تغييرها في أوروبا كمعاهدة دبلن”. واختتم بالقول إنه “يمكن أن يكون الرد على قضية الهجرة عالمياً فقط، وإلا فلن تحل”.