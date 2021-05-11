منظمة إنسانية تعلن فقدان الاتصال بقارب يحمل 75 مهاجراً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت منظمة إنسانية، إنه “فقدنا الاتصال بـ75 شخصًا يبحرون على زورق مطاطي أسود منذ الساعة الثانية صباحًا”.

وكتب مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، في تغريدة على مدونة (تويتر) الثلاثاء، أن “السفينة (أماندا ف.) تلقت أوامر للمراقبة في المنطقة”، لذا “لا يمكننا الوصول إلى السلطات المعنية بالهجرة في مالطا ولا نعرف ما إذا كان قد تم إنقاذ هؤلاء الأشخاص أو متى”.

يذكر أن (Alarm Phone) تم تأسيسه في تشرين الأول/أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات.