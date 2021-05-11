المفوضية الأوروبية: لا نتائج لإتصالاتنا مع الدول الأعضاء لتقاسم مهاجري جنوب إيطاليا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أكدت المفوضية أن اتصالاتها مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتأمين توزيع المهاجرين الذين قدموا مؤخراً إلى جزيرة لامبيدوزا ومناطق جنوب إيطاليا لم تعط نتائج عملية حتى الآن.

وكانت المفوضة الأوروبية المكلفة شؤون الداخلية يلفا يوهانسن قد ناشدت الدول الأعضاء التضامن مع إيطاليا لتقاسم عبء المهاجرين المتدفقين مؤخراً على سواحلها.

في هذا الاطار، اكد المتحدث باسم المفوضية ادلبرت يانس، ان الجهاز التنفيذي الأوروبي يتابع اتصالاته مع الدول الأعضاء وكذلك مع إيطاليا للبحث عن حلول، رغم عدم وجود أي اقتراحات أو تعهدات بتقاسم المهاجرين حالياً.

لكن المتحدث أكد أن المساعدات الأوروبية لإيطاليا لم تتوقف، إذ يوجد حالياً 190 عنصراً من فرونتكس من 26 دولة عضو في الاتحاد لمساعدة السلطات الإيطالية، بالإضافة إلى 20 من عناصر من يوروبول لرفع بصمات المهاجرين وتسجيلهم.

كما يقوم خبراء من مكتب دعم اللجوء الأوروبي على مساعدة السلطات الإيطالية المختصة على تسريع عمليات اتخاذ القرار والبت في طلبات اللجوء المقدمة لديها.

أما فيما يتعلق بالمهاجرين الذين تم نقلهم من إيطاليا وإعادة توطينهم في دول أوروبية أخرى، بموجب اتفاق مالطا، فقد أشار المتحدث ان عددهم وصل إلى 1273 شخصاً منذ عام 2018.

