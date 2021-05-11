متحدث أوروبي: التصعيد الأخير يظهر ضرورة العودة للمفاوضات بين الاسرائيليين والفلسطينيين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – ترى مؤسسات الاتحاد الأوروبي أن التصعيد والعنف الأخيرين في الأراضي الفلسطينية وخاصة في القدس الشرقية المحتلة يظهر، من جديد، أهمية وضرورة إعادة إطلاق المفاوضات للوصول إلى حل سلمي ومستدام للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني.

في هذا الإطار، أشار المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، إلى أن مؤسسات التكتل الموحد تقوم بأنشطة دبلوماسية مكثفة وتتحاور مع الأطراف المعنية والشركاء لتهدئة الوضع وذلك منذ بداية الأحداث واندلاع العنف.

ولم يقدم بيتر ستانو أي تفاصيل إضافية حول الأنشطة الدبلوماسية التي تقوم بها بروكسل أو العواصم الغربية لوقف العنف ومنع مزيد من التدهور.

وشدد ستانو، في تصريحات له اليوم، على قناعة الاتحاد الأوروبي بأهمية عودة الهدوء وخفض التوتر، فـ”نحن بحاجة لاستعادة الأفق السياسي والتحرك نحو حل الدولتين، وهو ما لا يمكن الوصول إليه إلا بالمفاوضات المباشرة”، حسب كلامه.

وناشد المتحدث جميع الأطراف المعنية العمل على التهدئة، حماية المدنيين، احترام القانون الدولي الإنساني وخفض التوتر والعنف.

