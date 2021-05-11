مسؤول أمني إيطالي: صندوق دعم للبلديات الحدودية لإدارة تدفقات الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلن مسؤول أمني إيطالي، عن وضع وزارة الداخلية صندوق دعم للبلديات الواقعة على حدود البلاد لإدارة تدفقات الهجرة بشكل آمن.

وقال وكيل وزارة الداخلية كارلو سيبيليا في تصريحات متلفزة الثلاثاء، أنه “حول إدارة تدفقات الهجرة وبالتزامن مع انتشار الوباء، قامت الوزيرة لوتشانا لامورجيزي بعمل رائع، من خلال تفعيل بروتوكولات مستهدفة وتخصيص سفن للحجر الصحي”.

وأشار سيبيليا المنتمي لحركة خمس نجوم، إلى أنه “بالنسبة للبلديات الساحلية والحدودية، أنشأنا صندوقًا مخصصًا لها سيكون متاحًا عند نهاية الشهر الجاري لبلديات مثل لامبيدوزا، التي تواجه اليوم الوافدين الجدد من المهاجرين عن طريق البحر، وستحصل من خلال الصندوق على 816 ألف يورو”.

وأضاف وكيل الوزارة، أن “الداخلية، بقبولها اقتراح رئيس لجنة الشؤون الدستورية في محافظة بريشا (مقاطعة لومبارديا ـ شمال)، خصصت خمسة ملايين يورو، سيتم توزيعها على 48 بلدية معنية بالأمر”، والمطلوبة “لتنفيذ تدابير الأمن الصحي المفروضة للوقاية من العدوى في اللحظة الراهنة”.

وخلص سيبيليا الى القول إن “الأمر يتعلق بتقديم الدعم لحقائق اجتماعية صغيرة جدًا في كثير من الأحيان، والتي تشهد وضعاً صعباً”، مما “يمكِّنها من مواجهة جائحة فيروس كورونا بأفضل طريقة ممكنة”.