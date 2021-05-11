عباس يتلقى رسالة خطية من بايدن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن حول آخر التطورات.

وقالت الرئاسة الفلسطينية “تسلم رئيس دولة فلسطين محمود عباس، رسالة خطية من الرئيس الاميركي جوزيف بايدن، اليوم الثلاثاء، تناولت آخر التطورات السياسية والأوضاع الراهنة والعلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ودولة فلسطين”.

ولم تكشف الرئاسة عن تفاصيل الرسالة.

وهذه هي اول رسالة معلنة منذ وصول بايدن الى البيت الأبيض مطلع العام الجاري.

وكان الرئيس الفلسطيني قطع نهاية العام 2017 الاتصالات مع الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة دونالد ترامب بسبب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وعادت الاتصالات الفلسطينية -الأمريكية مع وصول بايدن الى البيت الأبيض ولكن لم يجري بينهما حتى الان أي لقاء او اتصال هاتفي.