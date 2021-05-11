إيطاليا: قلق من تصاعد العنف بالقدس وإدانة لإطلاق الصواريخ من غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- جددت وزارة الخارجية الايطالية اليوم الثلاثاء الإعراب عن “القلق من تصاعد الاعتداءات وأعمال العنف لا سيما في القدس الشرقية وقطاع غزة”، داعية في بيان إلى “وقفها على الفور”.

وأضاف البيان “تدين إيطاليا بشدة إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه أراضي إسرائيل وترى أنه لا يمكن تبريره تحت أي ظرف من الظروف”.

وقالت الخارجية الايطالية: “نناشد جميع الأطراف باتخاذ تدابير فورية لخفض التصعيد وتقديم دليل على مسؤوليتها. إن منع سقوط المزيد من الضحايا المدنيين هو أولوية”.

وشددت في بيانها على أنه “يجب أن تتوقف جميع أعمال العنف والاستفزاز والتحريض على الكراهية ويجب احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة”.