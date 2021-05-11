مقتل إسرائيليتين ونتنياهو يتوعد غزة بالمزيد من الهجمات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيليتين قتلتا في هجوم صاروخي من قطاع غزة على مدينة عسقلان في جنوبي إسرائيل.

وذكرت محطات التلفزة الإسرائيلية إن 5 إسرائيليين أصيبوا أيضا فيما أصيب العشرات بالهلع مع سقوط الصواريخ على 6 مواقع على الأقل في عسقلان.

وقالت محطات التلفزة إن الفلسطينيين اطلقوا ما يزيد عن 130 صاروخا على عسقلان واسدود خلال عدة دقائق ظهر اليوم.

وفي هذا الصدد، فقد أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مشاورات أمنية في مقر قيادة المنطقة الجنوبية العسكرية حضرها وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة للجيش وقائد المنطقة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي “تقرر في ختامها تشديد الغارات التي تشن على قطاع غزة وتعزيز وتيرتها”.

وقال نتنياهو: “نحن في أوج المعركة. جيش الدفاع يشن منذ يوم أمس مئات الغارات على حماس والجهاد الإسلامي. ضربنا عددا كبيرا جدا من أهدافهما النوعية. سنشدد الغارات وسنعزز وتيرتها. حماس ستتكبد ضربات لم تتوقعها”.