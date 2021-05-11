بوريل وغراندي: يتعين ردم الهوة بين المساعدات الإنسانية والتنمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – توافق كل من الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، والمفوض الأممي المكلف شؤون اللاجئين فيليبو غراندي، على أهمية التحرك لردم الهوة بين المساعدات الإنسانية والتنمية في التعامل مع مشاكل اللاجئين والنازحين على المدى الطويل.

وكان بوريل قد استقبل اليوم المسؤول الأممي، الذي يزور بروكسل حالياً وبحث معه الأوضاع في كل من أثيوبيا، لبنان، كولومبيا و دول البلقان.

وأكد المسؤول الأوروبي، كما جاء في بيان صدر عن مكتبه، على أن الميثاق الجديد للهجرة واللجوء ينطوي على تعبير واضح عن تصميم الاتحاد العمل من أجل حماية اللاجئين، مشدداً على ضرورة تعزيز قيم التضامن الدولي وتقاسم المسؤوليات.

من جهته، أثنى فيليبو غراندي على الميثاق الأوروبي الجديد للهجرة واللجوء، الذي اقترحته المفوضية الأوروبية العام الماضي ويجري التفاوض بشأنه بين المؤسسات والدول الأوروبية، مذكراً بضرورة تقاسم عبء اللاجئين على المستوى العالمي.

وطالب المسؤول الأممي الاتحاد الأوروبي بلعب دور أكبر في دعم الدول النامية التي تستقبل 90% من مجموع اللاجئين والمهاجرين في العالم.

وأعاد المسؤولان التأكيد على أهمية الشراكة التي تجمع الاتحاد الأوروبي بالمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والعمل المشترك الهادف إلى حماية الضعفاء.

وكان غراندي قد التقى خلال تواجده في بروكسل المفوضة المكلفة شؤون الداخلية يلفا يوهانسن، ورئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي.