إيطاليا: 251 وفاة بكوفيد وتراجع معدل الاصابات بالفيروس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت وزارة الصحة الايطالية اليوم الثلاثاء بتسجيل 251 وفاة بسبب وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) و6946 إصابة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأظهرت بيانات الوزارة أنه بعد إجراء أكثر 285 ألف مسحة إختبار للكشف عن الفيروس، يبلغ معدل الحالات الايجابية مقارنة بالاختبارات 2.4% وهو أقل من الـ 3.9%. المعلنة أمس.

وبوفيات اليوم، يرتفع إجمالي ضحايا الوباء منذ بداية انتشاره في إيطاليا في الاشهر الاولى من العام المنصرم، الى 123 ألفا و282 وفاة.

ويستمر التراجع في أعداد المرضى المقبولين بوحدات العناية المركزة، حيث يبلغ مجموع الاسِرّة المشغولة في هذه الوحدات اليوم 2056 سريرا ، بإنخفاض قدره 102 مقارنة ببيانات أمس الاثنين

المواطنون الذين تعافوا من الجائحة يبلغ عددهم ثلاثة ملايين و636 ألفا و89، بعد شفاء 16503 شخصا خلال الاربع وعشرين ساعة الاخيرة.

الاصابات النشطة المؤكدة تبلغ اليوم 363 ألفا و859، ما يعادل 9811 حالة إيجابية أقل مقارنة بالامس.