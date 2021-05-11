ناطق بلسان نتنياهو: 80 طائرة حربية إسرائيلية تضرب غزة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- قال الناطق بلسان رئيس الوزراء الإسرائيلي اوفير جندلمان إن 80 طائرة حربية إسرائيلية تشارك في قصف أهداف في غزة.

وقال في تغريدة على حسابه الرسمي في (تويتر)، مساء الثلاثاء: “80 طائرة حربية إسرائيلية تضرب في هذه الأثناء عشرات راجمات الصواريخ التي استخدمتها حركة حماس لشن هجمات صاروخية على المدن الإسرائيلية”.

وأشار في هذا الصدد إلى ا، التنظيمات الفلسطينية في غزة: “أطلقت حتى الآن ما يقرب من 480 صاروخا على أراضينا حيث تم اعتراض حوالي 200 منها”.

وأضاف إن “150 صاروخا أطلقتها حماس على إسرائيل سقطت داخل أراضي قطاع غزة حيث انفجرت وقتلت عددا من الفلسطينيين وأصابت آخرين بجروح”.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية “تسجيل 28 شهيداً من بينهم 10 أطفال وسيدة و152 إصابة بجراح مختلفة”.

