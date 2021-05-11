برلماني إيطالي: حق اسرائيل في الوجود لا يسود على حق قيام الدولة الفلسطينية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى رئيس مجموعة الحزب الديمقراطي الايطالي في مجلس النواب، إيمانويلي فيانو أنه ينبغي “حماية حق دولة إسرائيل في الوجود والدفاع عن سكانها وحق الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولته الديمقراطية إلى جانب دولة إسرائيل”.

واشار في تصريح إذاعي، إلى “إن الوضع في الشرق الأوسط هو وضع متفجر نظرا لحالة من عدم اليقين في إسرائيل والاراضي الفلسطينية: من ناحية، هناك التأجيل المتكرر للانتخابات الفلسطينية، ومن ناحية أخرى جمود الوضع السياسي في إسرائيل، حيث فشل بنيامين نتنياهو في محاولة تشكيل الحكومة. ولذلك فإن لدينا سلطتين تواجهان صعوبات بالغة في بسط السيطرة والاستقرار”.

وأضاف البرلماني الايطالي، “في هذا الإطار، كل ساعة صراع وتفجيرات تمر تقلل من فرص التفكير بشكل ملموس في طريق السلام. لكن الوسيلة الوحيدة الممكنة هي اعتبار أنه في تلك الأرض، التي تسيل فيها الدماء، يتعارض حقان وليس حق مشروع وآخر غير مشروع: حق دولة إسرائيل في الوجود والدفاع عن سكانها وحق الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولته الديمقراطية إلى جانب دولة إسرائيل. وكلاهما يجب حمايته، فلا توجد وسيلة أخرى. إذا فكر أي من الاطراف المعنية في جعل حق واحد يسود على الآخر، فلن يكون هناك حل سلام أبدًا”.