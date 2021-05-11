إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- دوت صافرات الإنذار في مدينة تل ابيب والمدن القريبة بعد إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة “حماس” إطلاق صواريه على المدينة.

وبثت محطات التلفزة الإسرائيلية أصوات صافرات الإنذار في مدينة تل ابيب وعدد من المدن المحيطة بينها الرملة وهرتسليا وريشون لتسيون.

وكانت كتائب القسام قالت في بيان “الأن وتنفيذاً لوعدنا.. كتائب القسام توجه ضربةً صاروخيةً هي الأكبر لتل أبيب وضواحيها ب130 صاروخاً رداً على استهداف العدو للأبراج المدنية”.

وقد مسؤول إسرائيلي كبير يوم الثلاثاء إن إسرائيل لن تتفاوض على وقف لإطلاق النار قبل أن تدفع حماس ثمن هجماتها.

وقال المسؤول:”سيكون هناك وقف لإطلاق النار عندما نكون مستعدين لذلك”.