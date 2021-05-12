مصادر: مبعوث أمريكي الى إسرائيل وفلسطين خلال أيام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- أكدت مصادر دبلوماسية غربية على أن مبعوثا أمريكيا سيصل خلال الأيام القادمة الى فلسطين وإسرائيل.

وأشارت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء، إلى أن المبعوث هو مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية كان خلال الأشهر الماضية على اتصال مع القيادتين الفلسطينية والإسرائيلية.

ولفتت الى ان المسؤول سيزور رام الله وأيضا إسرائيل وسيعقد اجتماعات مع مسؤولين من كلا الطرفين.

وستكون هذه اول زيارة لمبعوث أمريكي الى الأراضي الفلسطينية منذ سنوات.

وقد أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أمس اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، وأدان “الهجمات الصاروخية المستمرة التي تشنها حماس والجماعات الإرهابية الأخرى، بما في ذلك تلك التي تستهدف القدس وتل أبيب”.

وأعرب سوليفان عن “دعم الرئيس الراسخ لأمن إسرائيل وحقها المشروع في الدفاع عن نفسها وشعبها وحماية المدنيين في آن معا”، كما أعرب عن تشجيع الولايات المتحدة للخطوات نحو استعادة هدوء دائم. واتفق المسؤولان على مواصلة التواصل الوثيق. وتحدث سوليفان أمس مع الحكومة المصرية بشأن الوضع في غزة والقدس، وناقش الطرفان “الخطوات الرامية إلى استعادة الهدوء خلال الأيام المقبلة واتفقا على مواصلة الاتصال الوثيق”.