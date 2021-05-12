برلمانية إيطالية: سد الاحتياجات الاقتصادية للإيطاليين قبل المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت برلمانية إيطالية إنه “إنقاذ الأرواح البشرية يتم بالفعل إذا لم يتم إجبارهم على المغادرة على متن قوارب متهالكة تجعل مالكي العبيد في الألفية الثالثة يكسبون المليارات”.

وأضافت زعيمة حزب أخوة إيطاليا المعارض، جورجا ميلوني، في تصريحات إذاعية الأربعاء: “لا أستطيع حقًا أن أفهم الأساس المنطقي للحكومة التي تحبس الإيطاليين في منازلهم وتسمح للمهاجرين بالدخول العشوائي”.

وأوضحت ميلوني أن “من بين الجنسيات العشر التي ينتمي إليها المهاجرين غير النظاميين الذين دخلوا إيطاليا في الأشهر الأولى من هذا العام، وتضاعفت أعدادهم ثلاث مرات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لا أحد تقريبًا منهم بتمتع بالحق في الحماية الدولية”.

وذكرت السياسية المعارضة أن “الجنسية الثالثة في التسلسل للمهاجرين الوافدين هي البنغلادشية”، مبينة أن “هؤلاء يستقلون الطائرة من بنغلاديش، ويصلون إلى ليبيا لركوب قوارب المهربين والمجيء إلى إيطاليا”.

وتابعت: “نحن لا ننقذ أشخاص فارين من الحروب، بل نحاول بهذه السياسة، في غضون ذلك، جني الأموال لصالح مافيا المهربين”، كما “أننا بعد ذلك، نحاول مساعدة أشخاص يواجهون صعوبات اقتصادية”.

وخلصت ميلوني الى القول: “عند هذه النقطة، لا يمكننا السماح بهذا الأمر، لأننا بالفعل في حالة سيئة للغاية في إيطاليا، لدينا أشخاص أصبحوا بدون وظائف، لم يعد لدينا نشاط ونفتقر إلى كل شيء”، بينما “اعتادت دول العالم على رعاية مواطنيها كأولوية”.