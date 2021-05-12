راهبة من غزّة: الوضع رهيب فكفانا كراهية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

غزّة – وصفت راهبة من قطاع غزّة بـ”الوضع الرهيب”، ما تعيشه المنطقة في هذه الأيام الأخيرة، ودعت الى الكف عن الكراهية.

وفي تصريحات لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء الأربعاء، قالت مديرة مدرسة راهبات الوردية في حي تل الهوى (وسط غزّة)، الأخت نبيلة صالح، إنها “ساعات درامية تلك التي نعيشها”، هي واثنتين من أخواتها بالرهبنة، في الدير الكائن داخل المدرسة.

وأفادت الراهبة التي تدير أكبر مدرسة خاصة في القطاع، يداوم فيها 1150 طالبًا، أن “المدرسة نفسها، التي تقع على بعد أمتار قليلة عن موقع عسكري تابع لحركة (حماس)، أصيبت في إحدى الغارات بأضرار في الأبواب والجدران”، وقد “تحطمت النوافذ في القصف الأخير هذا الصباح. كما تعرض نظام الألواح الشمسية الكهربائي الذي يزود المدرسة بالطاقة لأضرار بالغة”.

وقالت الأخت نبيلة: “نحن بين نارين، والوضع مروع هنا، فحتى بضع دقائق مضت كانت القنابل تستمر بالتساقط”، مبينة أن الإسرائيليين “يواصلون القصف ليل نهار، وحتى الآن أسمع دوي الانفجارات عن بعد”، واختتمت مؤكدة: “لم ننم منذ ثلاثة أيام”.