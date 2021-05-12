كاهن لامبيدوزا: ما يحدث لدينا ليس حالة طوارئ للهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – دعا كاهن جزيرة لامبيدوزا الصقلية الى “عدم تسمية ما يحدث لدينا بأنه حالة طوارئ للهجرة”، مبيناً أن “الحكومة تمارس نشاط الدعاية فقط”.

وأضاف كاهن رعية لامبيدوزا، الأب كارميلو لا ماغرا في تصريحات لمجموعة (أدنكرونوس) الإعلامية الأربعاء، “رأيت رجالاً ونساءً غاية في الإرهاق، وكان هناك أطفال أيضاً، كلهم ​​يحملون علامات المعاناة على أجسادهم”.

وكان الكاهن قد قام يوم الاثنين الماضي مع متطوعي رعيته (سان جيلاردو) بتوزيع قناني الماء وعصائر الفاكهة والأغطية الحرارية للمهاجرين الذين مكثوا ساعات على رصيف الميناء قبل نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، والتي توشك على الانهيار إثر موجة الوافدين التي حملت أكثر من ألفي شخص إلى كبرى جرز الأرخبيل الصقلي.

ورأى كاهن الرعية أن “تدفق المهاجرين مستمر لكنه لم غير متوقعاً”، فـ”مع حلول الطقس الجيد، عادة ما يزداد عدد المغادرين”، إنها “ظاهرة تتكرر في مواعيد محددة كل عام”، ومع ذلك “فإننا لا نزال نجد أنفسنا غير مستعدين، ونفاجأ بشيء لا يمكن وصفه بحالة طارئة إلا إذا أردنا التهرب من مسؤولياتنا الخاصة”.

وتحدث الكاهن عن “صور المهاجرين المتجمعين على الرصيف، والتي تصيب القلب مباشرة”، حيث “كان أحدهم يحاول الاحتماء من الشمس تحت الصناديق الكرتونية، وآخر يحاول النوم بين القمامة. طلبوا الماء لعطشهم الشديد وساروا حفاة الأقدام على التراب”، لقد “كُدِّسوا على شريط من الخرسانة في ظروف صحية غير إنسانية”.

وذكر الأب لا ماغرا أن “على رصيف الميناء لا يوجد سوى مرحاضين، كانا في غاية القذارة حتى قبل عمليات إنزال المهاجرين الأخيرة لأن لا أحد يهتم بنظافتهما”، مبيناً أن “هذه حال مئات الأشخاص، بينما يكفي حتى ترك خمسة إيطاليين في ظروف كهذه لبضع ساعات، لإثارة سخط أمة بأكملها”.

وخلص دون كارميلو الى القول إن “هناك نقص في الإرادة السياسية للتصدي للظاهرة”، حيث “يتم التعامل معها من وجهة نظر اقتصادية وصحية وأمنية، لكننا لا نسعى أبدًا لاستقبال حقيقي. لا أحد يقترح الحلول، وأنا لا أرى سوى كثير من الدعاية”.