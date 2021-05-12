وزيرة الداخلية الايطالية تلتقي المبعوث الأممي إلى ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – التقت وزيرة الداخلية الايطالية لوتشانا لامورجيزي اليوم الأربعاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، لتبادل وجهات النظر والتقييمات حول السيناريو الأمني ​​الراهن في ليبيا وآفاق العمل مع حكومة الوحدة الوطنية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة.

وحسب بيان صدر عن وزارة الداخلية، أكدت لامورجيزي، خلال اللقاء، “الالتزام المكثف والمتواصل من جانب الحكومة الإيطالية” من أجل “ترسيخ الإطار الأمني ​​في ليبيا”، و”تعزيز قدرات السلطات الليبية على إدارة الحدود البرية والبحرية”. .

مذكِّرة المبعوث الأممي بمضمون المحادثات التي أجرتها مؤخرا في طرابلس، شددت لامورجيزي على ضرورة “مشاركة الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر في إدارة ظاهرة الهجرة، التي لها جذور خارج ليبيا التي تعتبر دولة عبور”.

ورأت “إن الإنخراط الأكبر للاتحاد الأوروبي إلى جانب ليبيا” لإدارة ملف الهجرة “يمر أيضًا من خلال النشاط الثمين وفي الصفوف الأمامية لوكالات الأمم المتحدة، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة”، المعترف بـ”موثوقيتها وكفاءتها وخبرتها”.