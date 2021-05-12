جينتيلوني يتوقع نمو الاقتصاد الأوروبي بنهاية العام

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – عبر المفوض الأوروبي المكلف الشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني، عن تفاؤله الحذر بعودة النمو لاقتصادات دول الاتحاد خلال الفترة المتبقية من العام الحالي والعام القادم.

وكان جينتيلوني يتحدث اليوم خلال مؤتمر صحفي عقده في بروكسل لعرض التوقعات الاقتصادية والمالية لربيع العام الحالي، مشيراً إلى أن آثار وباء كوفيد-19 بدأت بالتراجع بسبب تسارع حملات التلقيح وعودة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدول الأعضاء.

ويتوقع الأوروبيون نمواً اقتصادياً للدول الأعضاء في المتوسط بنسبة 4,2 %للفترة المتبقية من العام الحالي و4,4% العام القادم، فيما ينتظر أن تحقق دول منطقة العملة الموحدة (اليورو) تقدماً بقيمة 4,3% و4,4% خلال الفترة نفسها.

ولكن المفوض الأوروبي استطرد قائلاً: “عدم اليقين يبقى قائماً بالطبع”.

يذكر أن التوقعات الاقتصادية التي نشرتها المفوضية الأوروبية اليوم تشير إلى استمرار التباين في معدلات النمو بين دولة وأخرى، ولكنها تشدد على أن التوجه العام يبقى ايجابياً.