دي مايو: هناك بعض المؤشرات غير المشجعة في ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو اليوم الاربعاء عن “مؤشرات غير مشجعة للغاية” في ليبيا “بعد التطورات الإيجابية التي حدثت في الأسابيع الأخيرة” بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.

وقال رئيس الدبلوماسية الايطالية في تصريح للصحفيين بعد لقاء نظيره الألماني هيكو ماس في مقر وزارة الخارجية بروما (قصر فارنيسينا) “في الأشهر الأخيرة، شهدنا تطورات مشجعة، أدت في شهر آذار/مارس إلى تعيين سلطة تنفيذية انتقالية جديدة، كأول سلطة ممثلة للبلد بأكمله منذ عام 2014”. ولكنه أضاف “مع ذلك، يجب أن نتحلى بالواقعية ونتذكر أن هناك الكثير الذي لا يزال يتعين القيام به في أفق تنظيم انتخابات 24 كانون الأول/ديسمبر. وبهذا المعنى، هناك بعض المؤشرات غير المشجعة للغاية، مثل التأخير في اعتماد الميزانية الوطنية وتعثر إعادة فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة”.